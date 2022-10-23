Набиль Фекир - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Набиль
|Фамилия
|Фекир
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|173
|Вес
|72
Стоимость:
€ 40,00
млн
|Имя
|Набиль
|Фамилия
|Фекир
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|173
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.02.2023
|1' - 90'
|Эльче
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|15
|2
|2
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2023
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|18.02.2023
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|04.02.2023
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:4
|Сельта (Виго)
|84'
|01.02.2023
|1' -63'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|28.01.2023
|67' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|08.01.2023
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|40'
|29.12.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|06.11.2022
|1' -45'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|45'
|30.10.2022
|1' -70'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|65'
|23.10.2022
|75' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|84'
|02.10.2022
|46' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|83'
|03.09.2022
|1' -11'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|26.08.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|20.08.2022
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|65'
|15.08.2022
|1' -64'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|28' 4'