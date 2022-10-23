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    Набиль Фекир - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Набиль
    Фамилия Фекир
    Команда Бетис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 июля 1993 (29 лет)
    Рост 173
    Вес 72
    Стоимость:
    € 40,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.02.2023 1' - 90' Эльче 2:3 Бетис Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 1' - 90' Бетис 2:1 Вальядолид Испания. Примера, 22 тур
    Статистика по турнирам
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