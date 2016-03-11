Иван Средняков - статистика
#58 | Вратарь
|Имя
|Иван
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Средняков
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|192
|Вес
|84
|Имя
|Иван
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Средняков
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|192
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2016
|72' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Амкар (мол) (Пермь)