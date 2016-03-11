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    Иван Средняков - статистика

    #58 | Вратарь
    Имя Иван
    Отчество Витальевич
    Фамилия Средняков
    Команда Амкар-Пермь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 марта 1995 (28 лет)
    Рост 192
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2016 72' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:1 Амкар (мол) (Пермь)
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