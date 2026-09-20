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Италия. Серия B
Команды
Верона
Симоне Перилли
Статистика
€ 400 тыс
Симоне Перилли - статистика
Верона
7 января 1995 (31)
#34 | Вратарь
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Верона
2 : 1
20.09.2026
Виченца
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Верона
5 : 0
06.09.2026
Ареццо
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Падова
1 : 1
29.08.2026
Верона
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Серия А 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Верона
0 : 2
24.05.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
1 : 1
17.05.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
0 : 1
10.05.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
1 : 1
03.05.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
0 : 0
25.04.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
2 : 1
11.04.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
0 : 1
04.04.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
1 : 0
22.03.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
0 : 2
15.03.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
1 : 2
08.03.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
1 : 2
28.02.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
3 : 0
20.02.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
2 : 1
15.02.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
0 : 0
06.02.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
4 : 0
31.01.2026
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
1 : 3
26.01.2026
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кремонезе
0 : 0
19.01.2026
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Верона
2 : 3
15.01.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
0 : 1
11.01.2026
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
2 : 2
07.01.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
0 : 3
04.01.2026
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
3 : 0
28.12.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
1 : 2
14.12.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
3 : 1
06.12.2025
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Дженоа
2 : 1
29.11.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
1 : 2
23.11.2025
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
0 : 0
08.11.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
1 : 2
02.11.2025
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Комо
3 : 1
29.10.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
2 : 2
26.10.2025
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Пиза
0 : 0
18.10.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
0 : 1
03.10.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 0
28.09.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
1 : 1
20.09.2025
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0 : 0
15.09.2025
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
4 : 0
31.08.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
25.08.2025
Верона
Был в запасе
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