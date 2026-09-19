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Серия А 2026/2027
Команды
Кальяри
Роберто Гальярдини
Статистика
€ 1,30 млн
Роберто Гальярдини - статистика
Кальяри
7 апреля 1994 (32), Бергамо
#21 | Полузащитник
188 см | 77 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
85' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
74' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Суперкубок Италии 2022
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
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Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
85' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
74' - 90'
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