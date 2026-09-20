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Испания. Сегунда
Команды
Альмерия
Адриан Эмбарба
Статистика
€ 700 тыс
Адриан Эмбарба - статистика
Альмерия
7 мая 1992 (34), Мадрид
#23 | Нападающий
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 0
20.09.2026
Сельта (Б)
1' - 79'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
0 : 2
12.09.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
64' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Сабадель
1 : 0
29.08.2026
Альмерия
1' - 58'
45'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
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Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 0
20.09.2026
Сельта (Б)
1' - 79'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
0 : 2
12.09.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
64' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Сабадель
1 : 0
29.08.2026
Альмерия
1' - 58'
45'
Испания. Сегунда, 2 тур
Тенерифе
1 : 0
23.08.2026
Альмерия
1' - 88'
Испания. Сегунда, 1 тур
Альмерия
3 : 0
17.08.2026
Эльденсе
1' - 66'
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