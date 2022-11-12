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    Доменико Берарди - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Доменико
    Фамилия Берарди
    Команда Сассуоло
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 августа 1994 (28 лет)
    Рост 183
    Вес 72
    Стоимость:
    € 23,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 1' - 90' Лечче 0:1 Сассуоло Италия. Серия А, 24 тур
    65' 22'
    17.02.2023 Был в запасе Сассуоло 0:2 Наполи Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 1' - 12' Удинезе 2:2 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 15 4 4 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    65' 22'
    17.02.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Наполи (Неаполь)
    12.02.2023 1' -12' Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    04.02.2023 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    29.01.2023 1' -85' Милан (Милан) 2:5 Сассуоло (Сассуоло)
    30' 19' 21' 79' 38'
    22.01.2023 1' -90' Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    90'
    15.01.2023 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Лацио (Рим)
    07.01.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    57' 90'
    04.01.2023 1' -87' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    64' 58'
    12.11.2022 54' -90' Болонья (Болонья) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    09.11.2022 88' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Рома (Рим)
    15.10.2022 56' -79' Аталанта (Бергамо) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    30.08.2022 1' -52' Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Милан (Милан)
    23'
    27.08.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    20.08.2022 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Лечче (Лечче)
    40' 55'
    15.08.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
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