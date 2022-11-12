Доменико Берарди - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Доменико
|Фамилия
|Берарди
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
Стоимость:
€ 23,00
млн
|Имя
|Доменико
|Фамилия
|Берарди
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|1' - 90'
|Лечче
|0:1
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 24 тур
|65' 22'
|17.02.2023
|Был в запасе
|Сассуоло
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 12'
|Удинезе
|2:2
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|15
|4
|4
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|65' 22'
|17.02.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|12.02.2023
|1' -12'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.02.2023
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|29.01.2023
|1' -85'
|Милан (Милан)
|2:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|30' 19' 21' 79' 38'
|22.01.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|90'
|15.01.2023
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Лацио (Рим)
|07.01.2023
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|57' 90'
|04.01.2023
|1' -87'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|64' 58'
|12.11.2022
|54' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|09.11.2022
|88' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Рома (Рим)
|15.10.2022
|56' -79'
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.08.2022
|1' -52'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Милан (Милан)
|23'
|27.08.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.08.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|40' 55'
|15.08.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)