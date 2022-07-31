Сауло Декарли - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Сауло
|Фамилия
|Декарли
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Сауло
|Фамилия
|Декарли
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Айнтрахт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|Был в запасе
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|1:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|31.07.2022
|1' -46'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|5:4
(6:5)п
|Герта (Берлин)