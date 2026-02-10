Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Сауло Декарли - статистика

Грассхоппер
4 февраля 1992 (34)
#3 | Защитник
186 см
Швейцария
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грассхоппер
11
1
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Люцерн
4 : 3
10.02.2026
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.02.2026
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Грассхоппер
1 : 1
31.01.2026
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Грассхоппер
1 : 3
18.01.2026
Тун
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Грассхоппер
1 : 2
21.12.2025
Санкт-Галлен
1' - 90'
89'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Янг Бойз
2 : 6
17.12.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Сьон
1 : 0
13.12.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Грассхоппер
0 : 1
06.12.2025
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Грассхоппер
1 : 1
23.11.2025
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Винтертур
0 : 1
08.11.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
6 : 0
02.11.2025
Грассхоппер
54' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Грассхоппер
3 : 3
30.10.2025
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Грассхоппер
0 : 1
19.10.2025
Сьон
1' - 12'
12'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Грассхоппер
3 : 1
14.09.2025
Лозанна-Спорт
1' - 31'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Тун
1 : 1
30.08.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Грассхоппер
2 : 2
24.08.2025
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Серветт
1 : 1
10.08.2025
Грассхоппер
1' - 90'
33'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Базель
2 : 1
02.08.2025
Грассхоппер
1' - 90'
29'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Грассхоппер
2 : 3
26.07.2025
Люцерн
1' - 90'
Главные новости
Ямаль: «Сказал бы Фелпсу, что обгоню его в заплыве»
10:55
Пономарев готов выключить телевизор при показе матчей сборной России
10:42
1
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
10:29
Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
10:11
1
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
3
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
3
Рахимов выявил 2 клуба, которые могут преподнести сюрприз в чемпионате России
09:10
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+