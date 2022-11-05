Силвэн Видмер - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Силвэн
|Фамилия
|Видмер
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Силвэн
|Фамилия
|Видмер
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|58' - 90'
|Герта
|1:1
|Майнц
|Германия. Бундеслига, 24 тур
|04.03.2023
|73' - 90'
|Майнц
|1:0
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|24.02.2023
|74' - 90'
|Майнц
|4:0
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|19.02.2023
|74' - 90'
|Байер
|2:3
|Майнц
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|20
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|58' -90'
|Герта (Берлин)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|04.03.2023
|73' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|24.02.2023
|74' -90'
|Майнц (Майнц)
|4:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|19.02.2023
|74' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Майнц (Майнц)
|28.01.2023
|1' -69'
|Майнц (Майнц)
|5:2
|Бохум (Бохум)
|17'
|25.01.2023
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)
|21.01.2023
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|13.11.2022
|1' -68'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|09.11.2022
|75' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|05.11.2022
|1' -72'
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|29.10.2022
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|6:2
|Майнц (Майнц)
|45'
|21.10.2022
|69' -90'
|Майнц (Майнц)
|5:0
|Кельн (Кельн)
|08.10.2022
|1' -46'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|01.10.2022
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|16.09.2022
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Герта (Берлин)
|10.09.2022
|1' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|4:1
|Майнц (Майнц)
|04.09.2022
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:1
|Майнц (Майнц)
|27.08.2022
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Байер (Леверкузен)
|20.08.2022
|1' -75'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:2
|Майнц (Майнц)
|14.08.2022
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:0
|Унион (Берлин)