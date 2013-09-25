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    Алессандро Мартинелли - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Алессандро
    Фамилия Мартинелли
    Команда Модена
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 мая 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2013 81' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Рома (Рим)
    83' 90'
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