Алессандро Мартинелли - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Мартинелли
|Команда
|Модена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Мартинелли
|Команда
|Модена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2013
|81' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Рома (Рим)
|83' 90'