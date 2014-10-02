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    Юссуф - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Юссуф
    Фамилия Айила
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 182
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.10.2014 1' -75' Металлист (Харьков) 0:1 Легия (Варшава)
    02.10.2014 1' -90' Локерен (Локерен) 1:0 Металлист (Харьков)
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