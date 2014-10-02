Юссуф - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Юссуф
|Фамилия
|Айила
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Имя
|Юссуф
|Фамилия
|Айила
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2014
|1' -75'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Легия (Варшава)
|02.10.2014
|1' -90'
|Локерен (Локерен)
|1:0
|Металлист (Харьков)