Стас Покатилов - статистика
#27 | Вратарь
|Имя
|Стас
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Покатилов
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|190
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€ 600
тыс
|Имя
|Стас
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Покатилов
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Актобе
|5:1
|Окжетпес
|Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Жетысу
|0:1
|Актобе
|Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|5:1
|Окжетпес (Кокшетау)
|04.03.2023
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:1
|Актобе (Актобе)