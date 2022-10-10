Лукас Андерсен - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Андерсен
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Андерсен
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|20
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|1' -74'
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)
|06.03.2023
|1' -78'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|26.02.2023
|1' -66'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|17.02.2023
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|13.11.2022
|66' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|5:1
|Ольборг (Ольборг)
|75' 79'
|06.11.2022
|75' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.10.2022
|75' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:2
|Ольборг (Ольборг)
|24.10.2022
|1' -74'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Виборг (Виборг)
|14.10.2022
|1' -79'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|10.10.2022
|1' -76'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:0
|Ольборг (Ольборг)
|30.09.2022
|1' -64'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)
|17.09.2022
|1' -66'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|11.09.2022
|1' -60'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|04.09.2022
|1' -74'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|58'
|28.08.2022
|1' -82'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|21.08.2022
|1' -66'
|Ольборг (Ольборг)
|2:1
|Брондбю (Бреннбю)
|08.08.2022
|1' -58'
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|31.07.2022
|1' -64'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|24.07.2022
|1' -61'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|17.07.2022
|57' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)