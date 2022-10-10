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    Лукас Андерсен - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Лукас
    Фамилия Андерсен
    Команда Виллем II
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ольборг 20 0 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2023 1' -74' Оденсе (Оденсе) 2:1 Ольборг (Ольборг)
    06.03.2023 1' -78' Ольборг (Ольборг) 0:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    26.02.2023 1' -66' Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Ольборг (Ольборг)
    17.02.2023 1' -90' Ольборг (Ольборг) 0:1 Орхус (Орхус)
    13.11.2022 66' -90' Нордшелланд (Фарум) 5:1 Ольборг (Ольборг)
    75' 79'
    06.11.2022 75' -90' Ольборг (Ольборг) 1:2 Силькеборг (Силькеборг)
    30.10.2022 75' -90' Брондбю (Бреннбю) 3:2 Ольборг (Ольборг)
    24.10.2022 1' -74' Ольборг (Ольборг) 1:3 Виборг (Виборг)
    14.10.2022 1' -79' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:2 Ольборг (Ольборг)
    10.10.2022 1' -76' Хорсенс (Хорсенс) 0:0 Ольборг (Ольборг)
    30.09.2022 1' -64' Ольборг (Ольборг) 1:1 Оденсе (Оденсе)
    17.09.2022 1' -66' Орхус (Орхус) 3:1 Ольборг (Ольборг)
    11.09.2022 1' -60' Ольборг (Ольборг) 1:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    04.09.2022 1' -74' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Ольборг (Ольборг)
    58'
    28.08.2022 1' -82' Рандерс (Рандерс) 1:0 Ольборг (Ольборг)
    21.08.2022 1' -66' Ольборг (Ольборг) 2:1 Брондбю (Бреннбю)
    08.08.2022 1' -58' Силькеборг (Силькеборг) 3:1 Ольборг (Ольборг)
    31.07.2022 1' -64' Ольборг (Ольборг) 0:0 Хорсенс (Хорсенс)
    24.07.2022 1' -61' Ольборг (Ольборг) 1:3 Копенгаген (Копенгаген)
    17.07.2022 57' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Ольборг (Ольборг)
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