Марко Сангалли - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Сангалли
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Сангалли
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2013
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|24.08.2013
|77' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)