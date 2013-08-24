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    Марко Сангалли - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Сангалли
    Команда Реал Ов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 февраля 1992 (31 год)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Сосьедад 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2013 1' -90' Барселона (Барселона) 4:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    24.08.2013 77' -90' Эльче (Эльче) 1:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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