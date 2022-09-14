Александр Юшин - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Юшин
|Команда
|Урал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Вес
|69
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Александр
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Юшин
|Команда
|Урал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Вес
|69
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|46' - 90'
|Торпедо
|0:1
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|04.03.2023
|63' - 90'
|Спартак
|2:2
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|75' - 90'
|Урал
|2:1
|Ростов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|22.02.2023
|80' - 90'
|Ростов
|1:1
|Урал
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|14.02.2023
|79' - 90'
|Зенит
|1:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|12.02.2023
|1' - 46'
|Локомотив
|2:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал
|7
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|75' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|22.02.2023
|80' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|26.11.2022
|46' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|20.10.2022
|1' -46'
|Сочи (Сочи)
|2:3
|Урал (Екатеринбург)
|32'
|28.09.2022
|61' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|14.09.2022
|82' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Урал (Екатеринбург)
|86'
|31.08.2022
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|8' 60'