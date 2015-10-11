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    Виктор Сысоев - статистика

    Защитник
    Имя Виктор
    Фамилия Сысоев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 181
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2015 90' -90' Домодедово (Москва) 1:3 Сочи (Сочи)
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