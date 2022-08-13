Майк Меньян - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Майк
|Фамилия
|Меньян
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кайен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|189
|Вес
|79
Стоимость:
€ 35,00
млн
|Имя
|Майк
|Фамилия
|Меньян
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кайен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|189
|Вес
|79
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|0:0
|Милан
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|04.03.2023
|1' - 90'
|Фиорентина
|2:1
|Милан
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|2:0
|Аталанта
|Италия. Серия А, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Милан (Милан)
|26.02.2023
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|18.09.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|10.09.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|03.09.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|3:2
|Интер (Милан)
|30.08.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Милан (Милан)
|27.08.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|21.08.2022
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Милан (Милан)
|13.08.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|4:2
|Удинезе (Удине)