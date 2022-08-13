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    Майк Меньян - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Майк
    Фамилия Меньян
    Команда Милан
    Состав Основной
    Родной город Кайен
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 ноября 1995 (27 лет)
    Рост 189
    Вес 79
    Стоимость:
    € 35,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 1' - 90' Тоттенхэм 0:0 Милан Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    04.03.2023 1' - 90' Фиорентина 2:1 Милан Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 1' - 90' Милан 2:0 Аталанта Италия. Серия А, 24 тур
    Статистика по турнирам
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