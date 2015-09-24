Евгений Стуканов - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Стуканов
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1996 (27 лет)
|Рост
|168
|Вес
|66
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Стуканов
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1996 (27 лет)
|Рост
|168
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2015
|1' -100'
|Тосно (Тосно)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)