Алексей Власов - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Власов
|Команда
|Спартак К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Власов
|Команда
|Спартак К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак К
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Спартак К (Кострома)
|12.08.2015
|74' -90'
|Спартак К (Кострома)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|04.08.2015
|46' -83'
|Химки (Химки)
|3:0
|Спартак К (Кострома)