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    Алексей Власов - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Алексей
    Отчество Игоревич
    Фамилия Власов
    Команда Спартак К
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 мая 1996 (26 лет)
    Рост 185
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак К 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2015 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 1:1 Спартак К (Кострома)
    12.08.2015 74' -90' Спартак К (Кострома) 2:1 Сочи (Сочи)
    04.08.2015 46' -83' Химки (Химки) 3:0 Спартак К (Кострома)
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