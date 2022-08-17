Александр Радионов - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Александр
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Радионов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Имя
|Александр
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Радионов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново
|1
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2022
|1' -90'
|2DROTS (Москва)
|3:0
|Чертаново (Москва)