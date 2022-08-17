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    Александр Радионов - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Александр
    Отчество Андреевич
    Фамилия Радионов
    Команда Чертаново
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 186
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чертаново 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2022 1' -90' 2DROTS (Москва) 3:0 Чертаново (Москва)
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