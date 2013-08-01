Йонас Борринг - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Йонас
|Фамилия
|Борринг
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1985 (38 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Йонас
|Фамилия
|Борринг
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1985 (38 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рандерс
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2013
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Рандерс (Рандерс)
|01.08.2013
|1' -81'
|Рандерс (Рандерс)
|1:2
|Рубин (Казань)
|61' 33'