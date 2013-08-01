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    Мадс Фенгер - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Мадс
    Фамилия Фенгер
    Команда Рандерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 сентября 1990 (32 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рандерс 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2013 1' -90' Рубин (Казань) 2:0 Рандерс (Рандерс)
    65'
    01.08.2013 1' -90' Рандерс (Рандерс) 1:2 Рубин (Казань)
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