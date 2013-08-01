Мадс Фенгер - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Мадс
|Фамилия
|Фенгер
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Мадс
|Фамилия
|Фенгер
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рандерс
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2013
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Рандерс (Рандерс)
|65'
|01.08.2013
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:2
|Рубин (Казань)