Мадс Агесен - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Мадс
|Фамилия
|Агесен
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Мадс
|Фамилия
|Агесен
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рандерс
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2013
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Рандерс (Рандерс)
|72'
|01.08.2013
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:2
|Рубин (Казань)