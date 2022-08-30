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    Шон Хатчинсон - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Шон
    Фамилия Хатчинсон
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 ноября 1990 (32 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миллуолл 12 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.12.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:2 Миллуолл (Лондон)
    10.12.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    03.12.2022 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 3:0 Миллуолл (Лондон)
    22.10.2022 1' -46' Миллуолл (Лондон) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    19.10.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 3:0 Уотфорд (Уотфорд)
    15.10.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    08.10.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    05.10.2022 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    03.09.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    30.08.2022 1' -90' Бернли (Бернли) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    35'
    27.08.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:1 Рединг (Рединг)
    19.08.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    16.08.2022 64' -90' Суонси (Суонси) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    13.08.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    06.08.2022 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Миллуолл (Лондон)
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