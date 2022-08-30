Шон Хатчинсон - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Хатчинсон
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Хатчинсон
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|12
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.12.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|10.12.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|03.12.2022
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|3:0
|Миллуолл (Лондон)
|22.10.2022
|1' -46'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|19.10.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|15.10.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|08.10.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|05.10.2022
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|03.09.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|30.08.2022
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|35'
|27.08.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:1
|Рединг (Рединг)
|19.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|16.08.2022
|64' -90'
|Суонси (Суонси)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)