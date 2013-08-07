Конор О'Брайен - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Конор
|Фамилия
|О'Брайен
|Команда
|Винер-Нойштадт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 октября 1988 (34 года)
|Рост
|177
|Имя
|Конор
|Фамилия
|О'Брайен
|Команда
|Винер-Нойштадт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 октября 1988 (34 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нордшелланд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2013
|69' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|5:0
|Нордшелланд (Фарум)