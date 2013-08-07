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    Конор О'Брайен - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Конор
    Фамилия О'Брайен
    Команда Винер-Нойштадт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 октября 1988 (34 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нордшелланд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.08.2013 69' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 5:0 Нордшелланд (Фарум)
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