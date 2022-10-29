Хосе-Мария Хименес - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Хосе-Мария
|Фамилия
|Хименес
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1995 (28 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 40,00
млн
|Имя
|Хосе-Мария
|Фамилия
|Хименес
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Атлетико
|6:1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|40'
|25.02.2023
|23' - 90'
|Реал
|1:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 23 тур
|78'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Атлетико
|1:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 22 тур
|34'
|12.02.2023
|Был в запасе
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|15
|1
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|6:1
|Севилья (Севилья)
|40'
|25.02.2023
|23' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|78'
|19.02.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|34'
|12.02.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|29.01.2023
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.01.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|29.12.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Эльче (Эльче)
|06.11.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|83'
|29.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|3:2
|Атлетико (Мадрид)
|23.10.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.10.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|90'
|15.10.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|36'
|08.10.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Жирона (Жирона)
|45'
|01.10.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|03.09.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|29.08.2022
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.08.2022
|76' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|90'