Артем Ковешников - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Артем
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Ковешников
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 января 1993 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Имя
|Артем
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Ковешников
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 января 1993 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2021
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:2
|Урал (Екатеринбург)