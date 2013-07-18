Сеад Хаджибулич - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Сеад
|Фамилия
|Хаджибулич
|Команда
|Ягодина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 января 1983 (40 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Сеад
|Фамилия
|Хаджибулич
|Команда
|Ягодина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 января 1983 (40 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ягодина
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.07.2013
|75' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Ягодина (Ягодина)
|18.07.2013
|1' -65'
|Ягодина (Ягодина)
|2:3
|Рубин (Казань)