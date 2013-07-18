Даниэль Михайлович - статистика
#10 | Защитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Михайлович
|Команда
|Ягодина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Михайлович
|Команда
|Ягодина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ягодина
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.07.2013
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Ягодина (Ягодина)
|18.07.2013
|1' -90'
|Ягодина (Ягодина)
|2:3
|Рубин (Казань)