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    Александр Петрученко - статистика

    #95 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Петрученко
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 января 1995 (28 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.09.2013 1' -46' Краснодар (мол) (Краснодар) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
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