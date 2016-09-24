Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нурик Гаджиев - статистика

    #97 | Нападающий
    Имя Нурик
    Отчество Зайналович
    Фамилия Гаджиев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 июня 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2016 66' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    • Читайте нас: 
    11