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    Никита Кайдаш - статистика

    #59 | Нападающий
    Имя Никита
    Отчество Андреевич
    Фамилия Кайдаш
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 марта 1996 (27 лет)
    Рост 185
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.09.2015 90' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:1 Химки (Химки)
    15.09.2015 89' -90' Химки (Химки) 3:1 Москва (Москва)
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