Андрей Сиденко - статистика
#47 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Сиденко
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|174
|Вес
|63
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Сиденко
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|174
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|68' -90'
|Динамо (Москва)
|4:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)