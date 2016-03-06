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    Редван Мемешев - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Редван
    Отчество Раимович
    Фамилия Мемешев
    Команда Волынь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 августа 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Вес 74
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волынь 25 0 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:4 Волынь (Луцк)
    35' 32'
    07.05.2016 1' -90' Волынь (Луцк) 2:3 Днепр (Днепр)
    29.04.2016 1' -90' Волынь (Луцк) 0:0 Александрия (Александрия)
    24.04.2016 1' -90' Заря (Луганск) 1:1 Волынь (Луцк)
    85'
    17.04.2016 1' -62' Волынь (Луцк) 0:0 Карпаты (Львов)
    10.04.2016 1' -90' Динамо (Киев) 3:0 Волынь (Луцк)
    03.04.2016 1' -90' Волынь (Луцк) 1:1 Черноморец (Одесса)
    20.03.2016 1' -90' Олимпик (Донецк) 1:1 Волынь (Луцк)
    13.03.2016 1' -90' Волынь (Луцк) 1:0 Сталь (Каменское)
    06.03.2016 1' -90' Металлист (Харьков) 3:0 Волынь (Луцк)
    05.12.2015 65' -90' Днепр (Днепр) 0:1 Волынь (Луцк)
    29.11.2015 55' -90' Волынь (Луцк) 9:1 Металлург (Запорожье)
    21.11.2015 41' -90' Шахтер (Донецк) 4:0 Волынь (Луцк)
    42'
    08.11.2015 1' -46' Волынь (Луцк) 2:1 Ворскла (Полтава)
    01.11.2015 46' -90' Волынь (Луцк) 0:0 Говерла (Ужгород)
    18.10.2015 53' -90' Александрия (Александрия) 3:1 Волынь (Луцк)
    04.10.2015 46' -90' Волынь (Луцк) 0:3 Заря (Луганск)
    27.09.2015 68' -90' Карпаты (Львов) 0:2 Волынь (Луцк)
    20.09.2015 Был в запасе Волынь (Луцк) 0:2 Динамо (Киев)
    13.09.2015 67' -90' Черноморец (Одесса) 1:2 Волынь (Луцк)
    29.08.2015 1' -90' Волынь (Луцк) 1:0 Олимпик (Донецк)
    16.08.2015 75' -90' Сталь (Каменское) 1:2 Волынь (Луцк)
    07.08.2015 71' -90' Волынь (Луцк) 2:2 Металлист (Харьков)
    02.08.2015 1' -90' Металлург (Запорожье) 0:2 Волынь (Луцк)
    23.07.2015 1' -59' Волынь (Луцк) 1:4 Шахтер (Донецк)
    18.07.2015 1' -90' Ворскла (Полтава) 1:1 Волынь (Луцк)
    57'
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