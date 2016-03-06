Редван Мемешев - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Редван
|Отчество
|Раимович
|Фамилия
|Мемешев
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Редван
|Отчество
|Раимович
|Фамилия
|Мемешев
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волынь
|25
|0
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:4
|Волынь (Луцк)
|35' 32'
|07.05.2016
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:3
|Днепр (Днепр)
|29.04.2016
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|24.04.2016
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|85'
|17.04.2016
|1' -62'
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Карпаты (Львов)
|10.04.2016
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Волынь (Луцк)
|03.04.2016
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|20.03.2016
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|13.03.2016
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Сталь (Каменское)
|06.03.2016
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:0
|Волынь (Луцк)
|05.12.2015
|65' -90'
|Днепр (Днепр)
|0:1
|Волынь (Луцк)
|29.11.2015
|55' -90'
|Волынь (Луцк)
|9:1
|Металлург (Запорожье)
|21.11.2015
|41' -90'
|Шахтер (Донецк)
|4:0
|Волынь (Луцк)
|42'
|08.11.2015
|1' -46'
|Волынь (Луцк)
|2:1
|Ворскла (Полтава)
|01.11.2015
|46' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|18.10.2015
|53' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:1
|Волынь (Луцк)
|04.10.2015
|46' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:3
|Заря (Луганск)
|27.09.2015
|68' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:2
|Волынь (Луцк)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Динамо (Киев)
|13.09.2015
|67' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Волынь (Луцк)
|29.08.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Олимпик (Донецк)
|16.08.2015
|75' -90'
|Сталь (Каменское)
|1:2
|Волынь (Луцк)
|07.08.2015
|71' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|02.08.2015
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:2
|Волынь (Луцк)
|23.07.2015
|1' -59'
|Волынь (Луцк)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|18.07.2015
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|57'