Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Редван Мемешев - статистика

Кызылташ
15 августа 1993 (33)
#7 | Нападающий
185 см | 74 кг
Украина
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Кызылташ
2 : 0
12.09.2026
Рубин Я
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Севастополь
2 : 1
05.09.2026
Кызылташ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Кызылташ
3 : 2
29.08.2026
Нарт
1' - 63'
37'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кызылташ
18
8
4
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Кызылташ
2 : 0
12.09.2026
Рубин Я
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Севастополь
2 : 1
05.09.2026
Кызылташ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Кызылташ
3 : 2
29.08.2026
Нарт
1' - 63'
37'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Дружба
1 : 1
22.08.2026
Кызылташ
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Кызылташ
1 : 4
15.08.2026
Динамо-2 Мх
1' - 90'
82'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Нефтяник
1 : 6
08.08.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Кызылташ
2 : 3
01.08.2026
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Ангушт
0 : 0
25.07.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нарт
1 : 0
04.07.2026
Кызылташ
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
1' - 45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Кызылташ
1 : 2
13.06.2026
Нефтяник
1' - 90'
39'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
1' - 73'
64'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Кызылташ
5 : 1
30.05.2026
Ангушт
1' - 90'
58, 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Кызылташ
0 : 2
23.05.2026
Севастополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Рубин Я
5 : 2
16.05.2026
Кызылташ
1' - 90'
14, 64'
88'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Кызылташ
3 : 1
10.05.2026
ПСК
1' - 77'
47, 59'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Кызылташ
1 : 2
02.05.2026
Ростов-2
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Заря Луганск РФ
0 : 0
25.04.2026
Кызылташ
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Кызылташ
3 : 0
18.04.2026
Астрахань
1' - 90'
36, 63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Победа
0 : 0
11.04.2026
Кызылташ
1' - 90'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
2
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
3
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+