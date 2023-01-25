Фред - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Фредерико
|Фамилия
|Де Паула Сантос
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|169
|Вес
|62
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Фредерико
|Фамилия
|Де Паула Сантос
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|169
|Вес
|62
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 82'
|Манчестер Юнайтед
|4:1
|Бетис
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|05.03.2023
|1' - 58'
|Ливерпуль
|7:0
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|86' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Вест Хэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|90'
|26.02.2023
|1' - 69'
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Ньюкасл
|Англия. Кубок лиги, Финал
|37'
|23.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Барселона
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|47'
|19.02.2023
|1' - 59'
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|56'
|16.02.2023
|1' - 90'
|Барселона
|2:2
|Манчестер Юнайтед
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|52' 56'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Лидс
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|21'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Юнайтед
|6
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -69'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|37'
|01.02.2023
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|76' 34'
|25.01.2023
|71' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|10.01.2023
|1' -61'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|21'
|21.12.2022
|85' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|10.11.2022
|1' -62'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:2
|Астон Вилла (Бирмингем)