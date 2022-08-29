Гильермо Варела - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Гильермо
|Фамилия
|Варела
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Гильермо
|Фамилия
|Варела
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|1' - 90'
|Аль-Ахли
|2:4
|Фламенго
|Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|64' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16.10.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|09.10.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|02.10.2022
|83' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|04.09.2022
|1' -46'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)