Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гильермо Варела - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Гильермо
    Фамилия Варела
    Команда Фламенго
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 марта 1993 (29 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 1' - 90' Аль-Ахли 2:4 Фламенго Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11