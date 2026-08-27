Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Лига конференций 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Лига конференций 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Лига Европы 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига конференций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013