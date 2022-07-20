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    Палл Клеттскард - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Палл
    Фамилия Клеттскард
    Команда КИ Клаксвик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 мая 1990 (32 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КИ Клаксвик 4 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -123' КИ Клаксвик (Клаксвик) 2:2
    (3:4)п    		 Балкани (Сува Река)
    04.08.2022 1' -90' Балкани (Сува Река) 3:2 КИ Клаксвик (Клаксвик)
    69' 88'
    27.07.2022 1' -90' КИ Клаксвик (Клаксвик) 1:0 Сутьеска (Никшич)
    66'
    20.07.2022 1' -78' Сутьеска (Никшич) 0:0 КИ Клаксвик (Клаксвик)
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