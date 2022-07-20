Палл Клеттскард - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Палл
|Фамилия
|Клеттскард
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 мая 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Имя
|Палл
|Фамилия
|Клеттскард
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 мая 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КИ Клаксвик
|4
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -123'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|2:2
(3:4)п
|Балкани (Сува Река)
|04.08.2022
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|3:2
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|69' 88'
|27.07.2022
|1' -90'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|1:0
|Сутьеска (Никшич)
|66'
|20.07.2022
|1' -78'
|Сутьеска (Никшич)
|0:0
|КИ Клаксвик (Клаксвик)