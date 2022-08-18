Мантас Куклис - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Мантас
|Фамилия
|Куклис
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Мантас
|Фамилия
|Куклис
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жальгирис
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|100' -124'
|Жальгирис (Вильнюс)
|3:3
|Лудогорец (Разград)
|18.08.2022
|90' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:0
|Жальгирис (Вильнюс)