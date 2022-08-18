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    Мантас Куклис - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Мантас
    Фамилия Куклис
    Команда Жальгирис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июня 1987 (35 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жальгирис 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 100' -124' Жальгирис (Вильнюс) 3:3 Лудогорец (Разград)
    18.08.2022 90' -90' Лудогорец (Разград) 1:0 Жальгирис (Вильнюс)
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