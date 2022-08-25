Статистика по турнирам

Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Отбор ЧЕ-2020 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013