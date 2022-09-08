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    Марко Вешович - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Марко
    Фамилия Вешович
    Команда Риека
    Состав Основной
    Родной город Подгорица
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 августа 1991 (31 год)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карабах 5 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -89' Карабах (Агдам) 1:1 Фрайбург (Фрайбург)
    27.10.2022 1' -88' Нант (Нант) 2:1 Карабах (Агдам)
    82'
    06.10.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 0:3 Карабах (Агдам)
    82'
    15.09.2022 1' -90' Карабах (Агдам) 3:0 Нант (Нант)
    08.09.2022 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Карабах (Агдам)
    39'
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