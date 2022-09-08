Марко Вешович - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Вешович
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Вешович
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карабах
|5
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -89'
|Карабах (Агдам)
|1:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|27.10.2022
|1' -88'
|Нант (Нант)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|82'
|06.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:3
|Карабах (Агдам)
|82'
|15.09.2022
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|3:0
|Нант (Нант)
|08.09.2022
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|39'