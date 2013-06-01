Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дани Акино - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Дани
    Фамилия Акино
    Команда Бадахоз
    Состав Основной
    Родной город Мурсия
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 июля 1990 (32 года)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.06.2013 89' -90' Сарагоса (Сарагоса) 1:3 Атлетико (Мадрид)
    90'
    • Читайте нас: 
    11