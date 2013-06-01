Дани Акино - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Акино
|Команда
|Бадахоз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 1990 (32 года)
|Рост
|179
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Акино
|Команда
|Бадахоз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 1990 (32 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.06.2013
|89' -90'
|Сарагоса (Сарагоса)
|1:3
|Атлетико (Мадрид)
|90'