Джиби Н'Диайе - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Джиби
|Фамилия
|Н'Диайе
|Команда
|Лумеццане
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тиес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1994 (29 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Джиби
|Фамилия
|Н'Диайе
|Команда
|Лумеццане
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тиес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1994 (29 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:2
|Кьево (Верона)