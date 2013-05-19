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    Джиби Н'Диайе - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Джиби
    Фамилия Н'Диайе
    Команда Лумеццане
    Состав Основной
    Родной город Тиес
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 января 1994 (29 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:2 Кьево (Верона)
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