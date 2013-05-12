Виктор Да Силва - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Перуджа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куяба
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Перуджа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куяба
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|70' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:2
|Кьево (Верона)
|12.05.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Торино (Турин)