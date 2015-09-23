Руслан Джамалутдинов - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Якубович
|Фамилия
|Джамалутдинов
|Команда
|Туапсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Якубович
|Фамилия
|Джамалутдинов
|Команда
|Туапсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань (ЛФЛ)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2015
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)