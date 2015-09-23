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    Руслан Джамалутдинов - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Руслан
    Отчество Якубович
    Фамилия Джамалутдинов
    Команда Туапсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 185
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кубань (ЛФЛ) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2015 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
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