Микаэль Мандрон - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Мандрон
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Мандрон
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гиллинхэм
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|1' -64'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|08.11.2022
|64' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
(5:6)п
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|75'
|23.08.2022
|80' -90'
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|1:0
(6:5)п
|Эксетер Сити (Эксетер)