Леонид Ковель - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Леонид
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Ковель
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|179
|Вес
|87
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Леонид
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Ковель
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|179
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белоруссия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.03.2011
|46' -90'
|Албания
|1:0
|Белоруссия