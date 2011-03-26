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    Леонид Ковель - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Леонид
    Отчество Леонидович
    Фамилия Ковель
    Команда Минск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 июля 1986 (36 лет)
    Рост 179
    Вес 87
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белоруссия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.03.2011 46' -90' Албания 1:0 Белоруссия
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