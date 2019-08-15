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    Петтери Форселл - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Петтери
    Фамилия Форселл
    Команда Мариехамн
    Состав Основной
    Родной город Коккола
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 октября 1990 (32 года)
    Рост 169
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 1 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 1' -90' ХИК (Хельсинки) 2:2 Рига (Рига)
    5' 61'
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