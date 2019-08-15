Петтери Форселл - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Петтери
|Фамилия
|Форселл
|Команда
|Мариехамн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Коккола
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 октября 1990 (32 года)
|Рост
|169
|Имя
|Петтери
|Фамилия
|Форселл
|Команда
|Мариехамн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Коккола
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 октября 1990 (32 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|1
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|2:2
|Рига (Рига)
|5' 61'