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Джеффри Хендрик
Статистика
Джеффри Хендрик - статистика
Завершил карьеру
31 января 1992 (34), Дублин
#29 | Полузащитник
185 см | 79 кг
Ирландия
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Команда
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Шеффилд Уэнсдэй
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ковентри
4 : 1
06.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
61' - 90'
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