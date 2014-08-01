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    Тимур Султанов - статистика

    #52 | Полузащитник
    Имя Тимур
    Отчество Боирович
    Фамилия Султанов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 179
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2014 71' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    01.08.2014 64' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:2 Мордовия (мол) (Саранск)
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