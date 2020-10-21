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    Сергей Самодин - статистика

    Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Александрович
    Фамилия Самодин
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Ставрополь
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 февраля 1985 (38 лет)
    Рост 185
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2020 1' -70' Шинник (Ярославль) 1:1
    (3:4)п    		 Ахмат (Грозный)
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