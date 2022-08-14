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    Илья Белоус - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Илья
    Отчество Андреевич
    Фамилия Белоус
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 января 1995 (28 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белшина 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.08.2022 74' -90' Гомель (Гомель) 0:3 Белшина (Бобруйск)
    14.08.2022 1' -62' БАТЭ (Борисов) 2:2 Белшина (Бобруйск)
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