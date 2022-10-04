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    Павел Котов - статистика

    #77 | Защитник
    Имя Павел
    Отчество Григорьевич
    Фамилия Котов
    Команда Нефтехимик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июня 1995 (27 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Нефтехимик 0:0 Алания Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтехимик 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Волга (Ульяновск)
    24'
    04.10.2022 84' -90' СтавропольАгроСоюз (Ивановское) 0:3 Нефтехимик (Нижнекамск)
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