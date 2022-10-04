Павел Котов - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Григорьевич
|Фамилия
|Котов
|Команда
|Нефтехимик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 1995 (27 лет)
|Имя
|Павел
|Отчество
|Григорьевич
|Фамилия
|Котов
|Команда
|Нефтехимик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 1995 (27 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Нефтехимик
|0:0
|Алания
|Россия. Первая лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтехимик
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|24'
|04.10.2022
|84' -90'
|СтавропольАгроСоюз (Ивановское)
|0:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)